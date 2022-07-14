Erzincan Emniyetinden ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtımı yapıldı - Son Dakika
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Erzincan Emniyetinden ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtımı yapıldı

14.07.2022 08:47
Erzincan Emniyetinden ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtımı yapıldı

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtımı yapıldı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtımı yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünce geleneksel hale getirilen kurban eti dağıtımı etkinliği bu yıl da önceden tespiti yapılan ihtiyaç sahibi 165 aileye toplamda 495 kilogram olarak dağıtıldı.

Kurban kesen emniyet mensuplarından gönüllü olarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere kurban payı toplanarak, Kurban Bayramının ikinci günü sabahı ihtiyaç sahibi vatandaşların özellikle de çocukların bayramları tebrik edilerek kurban etleri kendilerine takdim edildi.

Konuya ilişkin yapılan bilgilendirmede, "Bayramlar, milli birlik ve beraberliğin güçlendiği sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışmanın doruk noktaya ulaştığı toplumsal yaşamda vazgeçilmez öneme sahip günlerdir. Bayramlarda paylaşmanın önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Bu bayramda da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını hissettirmek amacı ile Erzincan İl Emniyet Müdürlüğümüzce geleneksel hale getirilen kurban eti dağıtımı etkinliği gerçekleştirilmiştir." denildi. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan Emniyetinden ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtımı yapıldı - Son Dakika

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