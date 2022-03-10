Erzincan güne karla uyandı - Son Dakika
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Erzincan güne karla uyandı

10.03.2022 08:58

Erzincan güne karla uyandı Erzincan kent merkezinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, vatandaşların yüzünü güldürdü.

Erzincan güne karla uyandı

ERZİNCAN - Erzincan kent merkezinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, vatandaşların yüzünü güldürdü. Güne karla uyanan Erzincanlılar karın tadını çıkardı.

Erzincan kent merkezine lapa lapa kar yağdı. Günü beyaz örtüyle karşılayan vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karları temizleyerek yola koyuldu. Belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, sorumluluk alanlarındaki yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Karın yağması en çokta çocukları sevindirdi. Okul bahçesinde kartopu savaşına tutuşan çocuklar doyasıya eğlendi.

"Havayolu ulaşımına kar engeli"

Kar nedeniyle bugün ve yarın (10- 11 Mart) İstanbul - Erzincan uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. İptalin İstanbul'da ki olumsuz hava koşulları nedeniyle olduğu belirtildi.

"Meteorolojiden kuvvetli lodos uyarısı"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Doğu Anadolu için kuvvetli lodos uyarısında bulunuldu. Rüzgarın; Erzurum, Ağrı ve Hakkari çevreleri ile Van'ın, Muş'un ve Bingöl'ün kuzeyinde 10 Mart 2022 Perşembe günü güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerde kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiği belirtilerek meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile kar erimesi ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

" AFAD'dan 38 ilde yaşanacak olumsuz hava koşullarına ilişkin uyarı"

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 38 ilin beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

AFAD'dan yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Antalya'nın doğusunda ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış, İstanbul, Isparta ve Konya'da yoğun kar yağışı, Orta ve Doğu Karadeniz'de yoğun kar yağışı, Güneydoğu Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirilerek vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.

Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Konya, Antalya, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Adıyaman, Isparta, Siirt, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Muş, Bitlis, Bingöl, Erzurum, Ağrı, Kars, Van, Şırnak, Edirne, Bilecik ve Hakkari olmak üzere toplam 38 ilin yaşanabilecek meteorolojik risk nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması hususunda uyarıldığı aktarıldı.

Erzincan güne karla uyandı
Erzincan güne karla uyandı
Erzincan güne karla uyandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzincan güne karla uyandı - Son Dakika


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