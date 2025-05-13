Erzincan Havalimanı'nda 35 Bin Yolcu - Son Dakika
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Erzincan Havalimanı'nda 35 Bin Yolcu

Erzincan Havalimanı\'nda 35 Bin Yolcu

Nisan ayında Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda 35,836 yolcu ağırlandı, 246 uçak indi/kalktı.

13.05.2025 10:30
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Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan nisan ayında 35 bin 836 yolcu faydalandı.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nın 2025 yılı nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Nisan ayında Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda 35 bin 836 yolcu ağırlandı. Söz konusu ayda havalimanından 246 uçak iniş-kalkışı gerçekleştirildi.

Ayrıca, aynı dönemde Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği ise 255 ton olarak gerçekleşti.

4 aylık (ocak-nisan) dönemde ise Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda yolcu trafiği 123 bin 350, uçak trafiği 903, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 938 ton olarak gerçekleşti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan Havalimanı'nda 35 Bin Yolcu - Son Dakika

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