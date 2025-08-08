Erzincan Havalimanı Temmuz İstatistikleri

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nın 2025 yılı Temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıklandı.

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda Temmuz ayında, iç hat yolcu trafiği 47 bin 939 oldu. Böylece Temmuz ayında toplam 47 bin 939 yolcuya hizmet verildi.

Temmuz ayında Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 301 oldu. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Temmuz ayında toplamda 465 bin 66 ton oldu.

7 aylık (Ocak-Temmuz) dönemde ise Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda yolcu trafiği 257 bin 098, uçak trafiği bin 783, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 2 bin 112 ton olarak gerçekleşti. - ERZİNCAN