Erzincan İl Genel Meclisi kasım toplantısını Şireci başkanlığında gerçekleştirdi

Erzincan İl Genel Meclisi kasım toplantısını Şireci başkanlığında gerçekleştirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan İl Genel Meclisinin kasım ayı olağan toplantısı Mehmet Cavit Şireci başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı ve alınan kararların Erzincan'ın gelişimine katkı sağlaması temenni edildi.
Erzincan İl Genel Meclisinin kasım ayı olağan toplantısı Mehmet Cavit Şireci başkanlığında gerçekleştirildi.
İl Genel Meclisi üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda alınan kararların Erzincan'ın gelişimine katkı sağlaması temennisinde bulunuldu.
Toplantının ardından yapılan açıklamada, "Kasım ayı olağan İl Genel Meclisi toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımızda alınan kararların Erzincan'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA
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