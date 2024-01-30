Erzincan İl Göç İdaresi Müdürü Değişti

10:22 •
Yüzündeki ifade her şeyi anlatıyor! Oyundan çıkarken alkışlamak için tribünlere dönen Kerem Aktürkoğlu'na büyük şok•
Erzincan İl Göç İdaresi Müdürü Kasım Kağan Özlok'un Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğüne atanması üzerine yerine Erzincan İl Göç İdaresi Müdürü olarak Zafer Çolak atandı.
Samsun İl Göç İdaresi Müdürü Zafer Çolak, Erzincan'a atandı. Erzincan İl Göç İdaresi Müdürü olarak göreve başlayan Zafer Çolak, Vali Hamza Aydoğdu'ya ziyarette bulundu.
Vali Aydoğdu, Çolak'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, başarılar diledi. - ERZİNCAN
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