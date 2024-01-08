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Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü'nün annesi toprağa verildi - Son Dakika
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Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü'nün annesi toprağa verildi

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin'in annesi Vesile Şahin, geçirdiği kaza sonrası tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Vesile Şahin'in cenazesi Refahiye'de düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene Erzincan Valisi, Refahiye Kaymakamı, Belediye Başkanı ve diğer yetkililer ile aile bireyleri ve sevenleri katıldı. Vali Aydoğdu, ailenin başsağlığı dileklerini iletti.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü\'nün annesi toprağa verildi
08.01.2024 - 08:35,
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Geçirdiği kaza sonrası kalça kemiği kırılan, yaklaşık 3 ay süreyle İstanbul ve Erzincan'da tedavi gören, önceki gün de vefat eden Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin'in annesi Vesile Şahin (80), Refahiye'de toprağa verildi.

Erzincan Refahiye ilçesi Merkez camiinde dün öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Vesile Şahin son yolculuğuna uğurlandı.

Refahiye Merkez Camiinde kılınan Cenaze namazına Vali Hamza Aydoğdu, Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, kurum müdürleri, aile bireyleri, vatandaşlar ve sevenleri katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Vesile Şahin son yolculuğuna uğurlandı.

Kederli aileyi yalnız bırakmayan Vali Aydoğdu, merhumeye Allah'tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileklerinde bulundu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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