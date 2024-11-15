Erzincan'ın Babukko Lezzeti - Son Dakika
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Erzincan'ın Babukko Lezzeti

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Erzincan'ın yöresel babukko yemeği, coğrafi işaret almayı hedefliyor ve geleneksel tarifle sunuluyor.

15.11.2024 10:01
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Erzincan'ın damak çatlatan yöresel lezzeti; Babukko tarifi!

ERZİNCAN - Zengin yemek kültürüyle ön plana çıkan Erzincan'da, geçmişten gelen lezzet babukko, modern dokunuşlarla günümüze taşınıyor.

Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü tarafından coğrafi işaret tescil başvurusu yapılan babukko yemeği şimdilerde yıllardır süregelen gelenek ve kültürün yaşatılması adına sofralarda yerini alıyor.

Erzincan'ın damak çatlatan lezzeti babukko az malzemesi ile dikkat çekiyor. Un, su, süt, yağ ve tuzla hazırlanan babukko, hamurunun yoğurulmasının ardından fırına sürülerek pişiriliyor. Pişen babukko yemeğinin üzeri alınarak ufaltılıyor. Ardından hazırlanan bol tereyağlı ve sarımsaklı yoğurtla elde edilen harçla servis ediliyor. Babukko yemeğinin püf noktası ise tereyağı ve sarımsak kokusunun yemeğe geçmesi olarak belirtiliyor.

Erzincan'ın yıllardır süregelen yemeği babukkonun tarifini veren Fatma Ballı, babukko yemeğinin eskiden düğünlerin olmazsa olmazı olduğunu aktardı. Ballı, "Özellikle Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde düğünlerde kaşığını alan düğüne gidermiş. Babukko ve yanında üzüm hoşafı ikram edilirmiş. Şimdilerde bu kalktı ama eskiden herkesin düğününde 4-5 çuval babukko yoğururlarmış." diye konuştu.

Ballı, yöresel lezzet babukko yemeğinin coğrafi işaret alma yolunda ilerlediğinin de altını çizerek, "Ürünlerin coğrafi işaret alınması yönünde Valimiz Hamza Aydoğdu'nun da oldukça hassasiyeti var. Kesme kadayıfa şu anda coğrafi işaret alındı. Ürünün tanıtımını bizler, valimiz ve diğer kurumlar gayet güzel yapıyoruz. Özellikle dışardan gelen öğrencilere tanıtıyoruz. Erzincan'ın kesme kadayıfını bilen çok kimse yoktu ama öğrendiler. Şimdi babukkoyu da aynı şekilde herkese öğreteceğiz." dedi.

Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Ömer Faruk Sarıtaş ise "Erzincan Valimiz Doç. Dr. Hamza Aydoğdu'nun destekleri ve emirleri doğrultusunda Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü olarak Erzincan için coğrafi işaret tescil başvurusunda bulunduğumuz 11 ürünün tanıtımını ve takibini yapıyoruz. Coğrafi işaret tescil başvurusu yaptığımız ürünlerden en değerli olanlarından bir tanesi de babukko yemeği. Bugün babukko yemeğinin üretim safhalarını ve tanıtımını gerçekleştirdik. İnşallah çok kısa bir zamanda valimizin de destekleriyle Erzincan'ımız bu başvurusunu yapmış olduğumuz 11 tane coğrafi işaret tescilli ürününe kavuşacak." şeklinde konuştu.

Erzincan\'ın Babukko Lezzeti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'ın Babukko Lezzeti - Son Dakika

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