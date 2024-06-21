Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde kadınlar imece usulü pestil ve pekmez yapıyor - Son Dakika
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Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde kadınlar imece usulü pestil ve pekmez yapıyor

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, dutun önemli geçim kaynağı olduğu kadınlar, imece usulü pestil ve pekmez yapımını gerçekleştiriyor. Dut, yörede en çok pekmez ve pestil yapımında kullanılıyor. Kemaliye'de aileler bir araya gelerek zamanı geldiğinde pekmez ve pestil yapıyorlar. Pestil yapımında kadınlar, erkeklerin de yardımıyla dutları silkeliyor ve ardından zahmetli işi eğlenceli hale getiriyorlar. İlçede yılda tonlarca pestil üretimi gerçekleştiriliyor.

21.06.2024 05:54
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Dutun önemli geçim kaynağı olduğu Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde kadınlar, zorlu pestil ve pekmez yapımını imece usulü gerçekleştiriyor.

Kemaliye'nin hemen hemen her yerinde yetişen dut, kimi zaman geçim kaynağı, kimi zaman kışlık ev ihtiyacı oluyor. Dut, yörede en çok pekmez ve pestil yapımında kullanılıyor. Bunun yanı sıra güneşte kurutulan dut, kış aylarının vazgeçilmez çerezi de oluyor. Kemaliye'de aileler bir araya gelerek zamanı geldiğinde pekmez ve pestil yapıyorlar. Kolektif bir çalışma sonucu elde edilen ürün ya satılıyor ya da evde kışlık ihtiyaç olarak kullanılıyor. Pestil ve pekmez yapımı zamanı geldiğinde imece usulü yapılan çalışmalar, zahmetli işi eğlenceli hale dönüştürüyor. İlçenin Apçağa köyünde pestil yapımı için bir araya gelen kadınlara erkekler ise dut silkelemek için yardım ediyorlar. Dutların silkelenmesinin ardından bütün işler neredeyse kadınlara kalıyor.

Köyde kurdukları kazanlarda pekmez kaynatan kadınlardan Hatice Çalışkan, "Önce dut ağacının altına serilen filelerin üstüne düşen dutları ayıkladıktan sonra kazanlarda kaynatıyoruz. Pestilin üretimi oldukça zahmetli. Kaynatılmış dut suyunun içine kenarda soğuttuğumuz şireye biraz un, nişasta katılıyor. Kazanda kaynatıyoruz. Sonra bu karışım bezlerin üzerine dökülüp güneş önünde bekletiliyor. Daha sonra bezlerden çekiliyor. Tamamen organik yapılıyor. Yüz yıllardır atadan toruna devam eden geleneksel yöntemle yapımımız sürmektedir. Pestil yapımında Duygu Aydınlık, ablalarım Kadriye Karaca, Hatice Çalışkan, kardeşim Fatma Aydınlık pestil yapımının her aşamasında yardımcı oluyorlar" dedi.

İlçe ekonomisinin en önemli gelir kaynaklarından biri olan dut pestili ve pekmezinin bu yıl yüz güldürdüğünü anlatan Hatice Çalışkan, Kemaliye'de yılda tonlarca pestil üretiminin gerçekleştirildiğini söyledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde kadınlar imece usulü pestil ve pekmez yapıyor - Son Dakika

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