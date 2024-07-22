Erzincan\'ın Kemaliye ilçesinde Karanlık Kanyon\'da nikah akdi gerçekleşti

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Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bulunan Karanlık Kanyon ilk kez bir nikah akdine şahitlik etti.

Karanlık Kanyonda, Fırat nehri üzerinde teknede Cennet Köse ve Ender Karabulut çiftinin nikah akdi gerçekleşti. Kemaliye Belediye Başkanı Erdem Atmaca'nın kıydığı nikahta Cennet Köse ve Ender Karabulut çifti hayatlarını birleştirmek için 'evet' dedi.

Karanlık Kanyonda teknede ilk olarak gerçekleşen nikah akdi görsel şölen oluşturdu. Nikahın ardından Karanlık Kanyon havai fişek gösterisiyle renklendi. - ERZİNCAN