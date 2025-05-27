Erzincan\'ın Yöresel Lezzetleri Tanıtıldı

Erzincan'ın yöresel yemekleri tanıtıldı

ERZİNCAN - Erzincan'da 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası münasebetiyle düzenlenen programda Erzincan'ın yöresel yemekleri tanıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı desteğiyle bu yıl dördüncüsü düzenlenen 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası kapsamında Çadırcı Hamamı'nda Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce program düzenlendi.

Programa Vali Hamza Aydoğdu; Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, İl Kültür ve Turizm Müdürü Oğuzhan Kılıç, birim amirleri ve koruyucu aileler katıldı.

Etkinlikte Erzincan'ın yöresel yemekleri olan etli kuru fasulye, keleçoş, yaprak sarması, su böreği, gendime çorbası, gendime pilavı, gasefe ve Erzincan kesme kadayıfı gibi lezzetler tanıtıldı.

Erzincan'ın yöresel lezzetlerinin sadece bir yemek değil aynı zamanda geçmişten günümüze uzanan bir kültürün yansıması olduğunu dile getiren Vali Aydoğdu, "Bugün standartlaştırılmış insanlar yetiştirilmek isteniyor. Doğru olan ise çağın gereklerini yerine getirirken köklerimizden de kopmamaktır. Çünkü köklerinden değerlerinden koparılan toplumların yaşaması mümkün değildir. Bu nedenle kendi kültürümüzü kendi kendi tarihimizi kendi değerlerimizi ve kendi mutfağımızı gençlerimize, yeni nesillere aktarmalıyız. Bu değerlerimizi bu güzelliklerimizi hep birlikte yaşatmalıyız" dedi.