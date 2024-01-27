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Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
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Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Erzincan'ın yüksek rakımlı geçit noktalarında kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri yolun ulaşıma açık kalması için çalışmalarını sürdürdü.

27.01.2024 - 01:45,  Güncelleme: 01:54
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Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

ERZİNCAN - Erzincan'ın yüksek rakımlı geçit noktalarında kar yağışı etkili oldu.

Gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışıyla birlikte etkili olan tipi, Erzincan - Sivas kara yolu Kızıldağ Geçidinde ağır tonajlı araçların ilerlemesini güçleştirdi. Karayolları ekipleri güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kar ve tipi, Erzincan - Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidi ve Sivas güzergahındaki Sakaltutan Geçidinde de etkili oldu.

Karayolları 162. Şubesi Şefliği Kızıldağ Bakımevi ekipleri yolun ulaşıma açık kalması için gece boyu çalışmalarını sürdürdü. Ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak ulaşımın aksamaması için çaba sarf etti.

Sakaltutan ve Ahmediye Geçitlerinde de ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyardı. Yolda kalan tır sürücüleri de araçlarına zincir takılmasının ardından yola devam edebildi.

Erzincan\'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Kaynak: İHA
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