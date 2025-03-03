Erzincan'ın Kemah ilçesinde 2.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD, Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 08.49'de 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 2.5 büyüklüğündeki depremin derinliğinin ise 6 kilometre olduğunu AFAD duyurdu.
Deprem hafif şekilde hissedildi, herhangi bir can kaybı yaşanmadı. - ERZİNCAN
Son Dakika › Yerel › Kemah'ta 2.5 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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