Erzincan Köyler Birliği Toplandı

Erzincan Merkez İlçe Köyler Birliği Meclisinin olağan toplantısında, birlik ve beraberlik içinde; encümen üyelerinin ve komisyon üyelerinin seçimi, faaliyet raporları ve 2024 yılı kesin hesabının karara bağlanması hususları görüşüldü.
Toplantının ardından, Meclis Başkanı, Meclis Üyeleri, Özel İdare ve Birlik yöneticileriyle birlikte; muhtarların talepleri dinlenerek köylerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler için önemli adımlar atıldı. - ERZİNCAN
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