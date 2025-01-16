Erzincan Köylerinde Kış Mesaisi

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Erzincan'ın köylerinde kış mesaisi

ERZİNCAN - Erzincan güne kar yağışıyla uyanırken köylerde tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların kış mesaisi başladı. Toprak damlı ev ve ahırların bacalarını kardan küreyen kadınlar diğer yandan da küçükbaş hayvanların güdülmesinde eşlerine yardım ediyorlar.

Erzincan il merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kalecik köyünde yağan karla birlikte kara kış yaşanmaya başladı. Kar ve beyaz örtüyle köyün etrafındaki ağaçlık alanlar, dereler adeta kartpostallık bir görüntü oluştururken mera yolunda tipiye yakalanan koyun ve keçi sürüsü zaman zaman zor anlar yaşadı.

Kış çilesinin yüzünü gösterdiği Kalecik köyünde toprak damlı ev ve ahırların bacalarını kardan küremek kadınlara düştü. Sabah saatlerinde tahta kızaklarla damların bacalarını kardan küreyen kadınlar, kışın köylerde hayat şartlarının oldukça zor olduğunu söylediler.

Tarım ve hayvancılıkla geçimlerinin sürdüren köy sakinleri koyun sürülerini ağıllarda günde 2 öğün besliyor. Kar ve çamur da hayvanlarının süt veriminin daha da artması için çabalayan vatandaşlar havaların ısınmasıyla yaylalara çıkacakları günleri iple çekiyor.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son hava tahmin değerlendirmesine göre, bugün bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı geçecek. Buzlanma ve don olayı ile gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülecek.

"Çığ tehlikesi uyarısı"

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.