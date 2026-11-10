Erzincan Mengücek Gazi Hastanesi\'nde Atatürk\'ün 88. yıl dönümü anma programı yapıldı

Erzincan Mengücek Gazi Hastanesi'nde Atatürk'ün 88. yıl dönümü anma programı yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan programda Atatürk'ün fikirleri, bağımsızlık mücadelesi ve Cumhuriyet mirası anıldı.
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.
Hastanede düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programda, Atatürk'ün fikirleri, bağımsızlık mücadelesi ve Cumhuriyet'e bıraktığı miras anıldı.
Etkinlik, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün saygı, rahmet ve minnetle yad edilmesiyle sona erdi.
Kaynak: İHA
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