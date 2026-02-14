Erzincan\'da yeni öğretmenevi hizmet binası Binali Yıldırım\'ın katılımı ile hizmete açıldı

Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım ve il protokolünün katılımıyla Erzincan Merkez Öğretmenevi düzenlenen törenle açıldı. Modern yapısıyla dikkat çeken tesis, öğretmenlerin yanı sıra tüm vatandaşlara hizmet verecek.

Erzincan Merkez Öğretmenevi düzenlenen törenle kapılarını açtı. Açılış programına Hamza Aydoğdu ve eşi Emine Aydoğdu'nun yanı sıra 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, protokol konuşmalarıyla devam etti.

Açılışta konuşan Binali Yıldırım, öğretmenlik mesleğinin kutsallığına vurgu yaparak, öğretmenlerin büyük fedakarlıklarla geleceğin teminatı olan gençleri hayata hazırladığını söyledi. Son 20 yılda öğretmenlere yönelik yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldırım, Erzincan'a kazandırılan her yatırımın önemli olduğunu kaydetti. Yeni öğretmenevinin hem öğretmenlere hem de tüm Erzincan halkına hayırlı olmasını temenni eden Yıldırım, tesisin lüks otel konforunda hizmet vereceğini bildirdi.

Konuşmaların ardından Binali Yıldırım, Vali Hamza Aydoğdu ve protokol üyeleri kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi. Tören sonrasında davetliler öğretmenevini gezdi, tesis hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Modern donanımı ve konforlu yapısıyla dikkat çeken Erzincan Merkez Öğretmenevinin öğretmenlerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap vermesinin yanı sıra tüm vatandaşlara da hizmet sunacağı belirtildi. - ERZİNCAN