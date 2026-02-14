Erzincan'da yeni öğretmenevi hizmet binası Binali Yıldırım'ın katılımı ile hizmete açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Erzincan'da yeni öğretmenevi hizmet binası Binali Yıldırım'ın katılımı ile hizmete açıldı

Erzincan\'da yeni öğretmenevi hizmet binası Binali Yıldırım\'ın katılımı ile hizmete açıldı
14.02.2026 18:54  Güncelleme: 18:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da düzenlenen törenle Merkez Öğretmenevi açıldı. Binali Yıldırım, öğretmenlerin rolüne vurgu yaparak, tesisin hem öğretmenlere hem de tüm vatandaşlara hizmet vereceğini belirtti.

Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım ve il protokolünün katılımıyla Erzincan Merkez Öğretmenevi düzenlenen törenle açıldı. Modern yapısıyla dikkat çeken tesis, öğretmenlerin yanı sıra tüm vatandaşlara hizmet verecek.

Erzincan Merkez Öğretmenevi düzenlenen törenle kapılarını açtı. Açılış programına Hamza Aydoğdu ve eşi Emine Aydoğdu'nun yanı sıra 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, protokol konuşmalarıyla devam etti.

Açılışta konuşan Binali Yıldırım, öğretmenlik mesleğinin kutsallığına vurgu yaparak, öğretmenlerin büyük fedakarlıklarla geleceğin teminatı olan gençleri hayata hazırladığını söyledi. Son 20 yılda öğretmenlere yönelik yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldırım, Erzincan'a kazandırılan her yatırımın önemli olduğunu kaydetti. Yeni öğretmenevinin hem öğretmenlere hem de tüm Erzincan halkına hayırlı olmasını temenni eden Yıldırım, tesisin lüks otel konforunda hizmet vereceğini bildirdi.

Konuşmaların ardından Binali Yıldırım, Vali Hamza Aydoğdu ve protokol üyeleri kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi. Tören sonrasında davetliler öğretmenevini gezdi, tesis hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Modern donanımı ve konforlu yapısıyla dikkat çeken Erzincan Merkez Öğretmenevinin öğretmenlerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap vermesinin yanı sıra tüm vatandaşlara da hizmet sunacağı belirtildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Binali Yıldırım, Yerel Haberler, Erzincan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan'da yeni öğretmenevi hizmet binası Binali Yıldırım'ın katılımı ile hizmete açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
Meloni’nin zorlu anları Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi
Galatasaray Eyüpspor karşısında rekor kırdı Galatasaray Eyüpspor karşısında rekor kırdı
Suyla dolan caddede sörf yaptı Suyla dolan caddede sörf yaptı
İngiliz Kraliyet dekoratörünün eleştiriler sonucu intihar ettiği ortaya çıktı İngiliz Kraliyet dekoratörünün eleştiriler sonucu intihar ettiği ortaya çıktı
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis’teki olaylar beni üzdü Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü

19:14
İnci Taneleri’nin hayranlarını yıkacak haber
İnci Taneleri'nin hayranlarını yıkacak haber
18:57
İki hoca da tüm kozlarını oynadı İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ilk 11’leri
İki hoca da tüm kozlarını oynadı! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
18:44
Türk donanması, Almanya’da
Türk donanması, Almanya'da
18:12
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
18:10
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
17:30
Madde bağımlısı şahıs “Ne geziyorsunuz burada“ diyerek polislere satırla saldırdı
Madde bağımlısı şahıs "Ne geziyorsunuz burada?" diyerek polislere satırla saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 19:47:48. #7.11#
SON DAKİKA: Erzincan'da yeni öğretmenevi hizmet binası Binali Yıldırım'ın katılımı ile hizmete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.