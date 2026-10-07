Erzincan OSB, atık su arıtma tesisi yenilemesi için KUDAKA'dan fizibilite desteği aldı - Son Dakika
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Erzincan OSB, atık su arıtma tesisi yenilemesi için KUDAKA'dan fizibilite desteği aldı

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Erzincan OSB, atık su arıtma tesisi yenilemesi için KUDAKA\'dan fizibilite desteği aldı
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Erzincan OSB'nin atık su arıtma tesisi yenilemesi için KUDAKA ile destek sözleşmesi imzalandı. Çalışmada kapasite ve yük tahminleri yapılacak, arıtma teknolojileri teknik ve mali açıdan karşılaştırılacak ve sürdürülebilir bir yatırım modeli ortaya konulması planlanıyor.

Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) mevcut atık su arıtma tesisinin yenilenmesine yönelik yatırım ihtiyacının belirlenmesi amacıyla fizibilite çalışması başlıyor. Çalışma kapsamında mevcut durum ve atık su karakterizasyonu incelenerek gelecekteki kapasite ve yük tahminleri yapılacak.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 2026 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında Erzincan OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Erzincan OSB Entegre Atıksu Arıtma Tesisi Fizibilitesi' projesinin destek sözleşmesi imzalandı.

Fizibilite çalışmasında farklı atık su arıtma teknolojileri teknik ve mali açıdan karşılaştırılacak. Ayrıca gerekli jeolojik ve jeoteknik etütler yapılarak uygulama projeleri hazırlanacak.

Çalışma sonucunda sürdürülebilir, kaynak ve enerji verimliliği yüksek, teknik açıdan uygulanabilir ve finansmanı planlanabilir bir yatırım modelinin ortaya konulması planlanıyor.

Kaynak: İHA
ErzincanEkonomiGüncelÇevreYerelOSBSon Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan OSB, atık su arıtma tesisi yenilemesi için KUDAKA'dan fizibilite desteği aldı - Son Dakika
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