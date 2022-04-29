Erzincan Otogarı'nda bayram hareketliliği - Son Dakika
Üye Girişi

Erzincan Otogarı'nda bayram hareketliliği

29.04.2022 14:07
Erzincan Otogarı'nda bayram hareketliliği

Erzincan'da vatandaşlar, bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek amacıyla otogara akın etti.

Erzincan'da vatandaşlar, bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek amacıyla otogara akın etti. Fimalar şehirler arası sefer sayısını artırdı.

Erzincan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bayram yoğunluğu başladı. Ramazan Bayramı'nı aile ve yakınlarıyla geçirmek isteyen vatandaşlar, memleketlerine gidebilmek için şehirler arası otobüs terminaline akın etti. Otobüs firmaları ise yoğunluktan dolayı yolcuların mağdur olmaması için ek seferler düzenledi.

Otobüs firması yetkilileri her ilde otogarlarda bayram yoğunluğunun olduğunu belirterek, tatiline çıkacak olan vatandaşların biletlerini erkenden alması gerektiğine dikkat çekerek, yolculuğa çıkmadan bir hafta öncesinden biletlerin alınması gerektiğini vurguladı. Tatil planlarını önceden yapan vatandaşlar biletlerini internet üzerinden alırken, son dakikada tatil planı yapanlar bilet bulamakta zorlandı. Ramazan Bayramı tatili süresince yoğunluğun devam edeceği öğrenilirken, otobüs firmaları tarafından ek seferlerin artırılacağı bildirildi. Yolculuğa çıkan vatandaşlar ise bilet fiyatlarının çok yüksek olduğunu belirterek, "Önceden bu paralarla uçaktan gidiş dönüş bilet alınıyordu. İnşallah önümüzde ki süreçte fiyatlarda daha fazla artış yaşanmaz. Özellikle bayram tatili süresini memleketlerinde geçirmek isteyen öğrenciler çok zor duruma düşebilir" diye konuştu. - ERZİNCAN

YORUMLAR
500
Berberlerde bayram yoğunluğu Berberlerde bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı, Erzincan, Bayram, Tatil, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzincan Otogarı'nda bayram hareketliliği - Son Dakika


Son Dakika
14:15 Tuzla'da büyük yangın görüntülendi: İşte vernik fabrikasındaki büyük patlama anı
14:08 Tuzla'daki fabrikada patlama sonrası büyük yangın: Dumanlar diğer ilçelerden bile görünüyor, 3 çalışana ulaşılamadı
13:59 Küçükçekmece'de İETT otobüsü zincirleme kazaya karıştı: 14 yaralı
13:53 Yalnız Kurt dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Sınırı geçen Altay nelerle karşılaşacak?
13:48 İtalyan ekibi Torino'dan Beşiktaş'a resmi teklif! Rıdvan Yılmaz için önerilen ücret dudak uçuklattı
13:44 Dere kenarındaki cesedin gizemi çözüldü: Şüphelinin evinde kanlı giysiler bulundu
13:28 TFF, Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç ve bitiş tarihini açıkladı
13:24 İSKİ'den Bakan Varank'a yanıt: 400 bin değil 30 bin abonenin suyu kesik
13:18 Bu akşam Kasaba Doktoru'nda neler yaşanacak? Leyla hastaneden ayrılacak mı?
13:14 Esra Erol, canlı yayına çıkmak istemeyen konuğunun yanına çıplak ayakla koştu! Görenler dönüp bir daha baktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 14:27:54. #1.12#
SON DAKİKA: Erzincan Otogarı'nda bayram hareketliliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement