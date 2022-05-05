(ERZİNCAN - ÖZEL - DRON Erzincan'da Mayıs ayında kar sürprizi - Son Dakika
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(ERZİNCAN - ÖZEL - DRON Erzincan'da Mayıs ayında kar sürprizi

05.05.2022 15:27

(ERZİNCAN - ÖZEL - DRON Erzincan'da Mayıs ayında kar sürprizi Erzincan'ın yüksek kesimlerinde mayıs ayında etkili olan kar yağışı zemini beyaza bürüdü.

(ERZİNCAN - ÖZEL - DRON Erzincan'da Mayıs ayında kar sürprizi

ERZİNCAN - Erzincan'ın yüksek kesimlerinde mayıs ayında etkili olan kar yağışı zemini beyaza bürüdü.

Batı bölgelerinde bahar havası yaşanırken, Erzincan'ın yüksek kesimleri mayıs ayında yağan karla yeniden beyaza büründü. Gece boyunca etkili olan yağmur sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Lapa lapa yağan karı gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Kar, Keşiş ve Munzur Dağlarının zirvelerini tamamen kapladı.

Hava sıcaklıklarının önceki geceden itibaren ani düşüşü sonrası yüksek kesimlere mayıs ayında kar yağdı. 2190 metre rakıma sahip olan Erzincan- Sivas kara yolundaki Kızıldağ Geçidinde de kar etkisini gösterdi. Otlukbeli ilçesinin meralarında koyun sürüsünü otlatan bazı çobanlarda kara hazırlıksız yakalandı. Kar altında sürü otlamaya devam etti.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimler kar yağışlı geçecek. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzurum Doğu Anadolu Gözlemevinde 2,6 - Bayburt Aydıntepe Kavlatan köyünde 2,4 - Erzurum İspir Ulutaş'ta 2,4 olarak kaydedildi.

(ERZİNCAN - ÖZEL - DRON Erzincan'da Mayıs ayında kar sürprizi
(ERZİNCAN - ÖZEL - DRON Erzincan'da Mayıs ayında kar sürprizi
(ERZİNCAN - ÖZEL - DRON Erzincan'da Mayıs ayında kar sürprizi
(ERZİNCAN - ÖZEL - DRON Erzincan'da Mayıs ayında kar sürprizi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel (ERZİNCAN - ÖZEL - DRON Erzincan'da Mayıs ayında kar sürprizi - Son Dakika


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