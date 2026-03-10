Erzincan TSO'nun iftar programı yoğun katılımla gerçekleştirildi - Son Dakika
Erzincan TSO'nun iftar programı yoğun katılımla gerçekleştirildi

Erzincan TSO'nun iftar programı yoğun katılımla gerçekleştirildi
10.03.2026 23:22  Güncelleme: 23:23
Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası, Ramazan ayının manevi atmosferinde protokol üyeleri ve iş dünyası temsilcileriyle bir iftar programı düzenledi. TSO Başkanı Ahmet Tanoğlu, projelere odaklandıklarını ve sosyal sorumluluk çalışmalarını vurguladı.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından düzenlenen iftar programı, protokol üyeleri, iş dünyası temsilcileri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ramazan ayının manevi atmosferinde düzenlenen programda, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu ile Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu davetlileri kapıda karşılayarak selamladı.

Programa Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, kamu kurumlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda esnaf ve iş insanı katıldı.

Programın açılışında konuşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Ramazan ayının birlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini belirterek davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Oda olarak ayrışmalardan uzak durarak projelere odaklandıklarını ifade eden Tanoğlu, Besi Organize Sanayi Bölgesi, süt işleme tesisi, düve üretim çiftliği, modern hizmet binası ve şehir lokali gibi projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Sosyal sorumluluk projelerine de önem verdiklerini dile getiren Tanoğlu, kadın cezaevine tekstil atölyesi kurulması ve üniversite öğrencilerine burs sağlanması gibi çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun da konuşmasında Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirdiğini ifade ederek, Erzincan'ın kardeşlik ve dayanışmanın güçlü olduğu bir şehir olduğunu söyledi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ise Erzincan'ın vefa, iyilik ve samimiyetin yaşatıldığı bir şehir olduğunu belirterek birlik ve beraberliğin korunmasının önemine dikkat çekti.

Program, iftar yemeğinin ardından yapılan sohbetlerle sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

SON DAKİKA: Erzincan TSO'nun iftar programı yoğun katılımla gerçekleştirildi - Son Dakika
