Erzincan TSO seçiminde 93 yaşındaki İsmail Akbaş, hareket güçlüğüne rağmen oy verdi

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) seçimlerinde, odanın yaşayan en eski üyesi olduğu belirtilen 93 yaşındaki İsmail Akbaş, tekerlekli sandalyesiyle sandık başına giderek oy kullandı.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen seçimlere katılan Akbaş, ilerleyen yaşına ve hareket güçlüğüne rağmen oyunu kullanarak odanın geleceğine ilişkin tercihini sandığa yansıttı.

Erzincan iş dünyasının farklı kuşaklarını bir araya getiren seçimlerde Akbaş'ın katılımı dikkati çekti.

Odanın geçmişine uzun yıllardır tanıklık eden Akbaş'ın sandık başına gelmesi, üyelik aidiyetinin ve seçimlere katılımın önemini ortaya koyan bir görüntü oluşturdu.