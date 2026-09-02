Erzincan Üzümlü'de Kıbrıs gazisi Sabit Çınar evinde ziyaret edildi
Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı Karakaya köyünde yaşayan Kıbrıs gazisi Sabit Çınar, Kaymakam Hacı Osman Hökelekli tarafından evinde ziyaret edildi. Ziyarette gazinin sağlık durumu ve hatıraları dinlenirken, Kaymakam Hökelekli Çınar'a sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi.
Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı Karakaya köyünde yaşayan Kıbrıs gazisi Sabit Çınar, Kaymakam Hacı Osman Hökelekli tarafından evinde ziyaret edildi.
Ziyarette Çınar'ın sağlık durumu ve hatırının sorulmasının ardından Kıbrıs gazisinin hatıraları dinlendi.
Kaymakam Hökelekli, Çınar'a sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi.
Kaynak: İHA
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