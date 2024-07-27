Erzincan Vali Yardımcısı ve Heyeti Kemah Huzurevi\'ni Ziyaret Etti

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Erzincan Vali Yardımcısı Ömer Özbay ve beraberindeki heyet Kemah Huzurevi'ni ziyaret ederek yaşlı kalplere dokundu.

Kemah Huzurevi'ni ziyaret eden Erzincan Vali Yardımcısı Ömer Özbay ve beraberindeki heyet yaşlılarla sohbet ederek vakit geçidi, hayır dualarını aldı.

Ziyaret programına Vali Yardımcısı Ömer Özbay, Kemah Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu, Kemah Belediye Başkanı Cevdet Bayram ve Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci katıldı.

Huzurevinde kalan yaşlılar ile bir araya gelen il protokolü, yaşlıların her biriyle yakından ilgilendi, huzurevi sakinleriyle ayrı ayrı sohbet ederek istek ve arzularını dinledi.

Sohbet eşliğinde gerçekleşen buluşmada renkli anlar yaşandı. - ERZİNCAN