Erzincan Valisi Aydoğdu, kamu personeline eğitim verecek uzmanları kabul etti - Son Dakika
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Erzincan Valisi Aydoğdu, kamu personeline eğitim verecek uzmanları kabul etti

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Erzincan Valisi Aydoğdu, kamu personeline eğitim verecek uzmanları kabul etti
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Valilik açıklamasına göre Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kentteki kamu personeline eğitim verecek Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı uzmanlarıyla görüştü. Aydoğdu, 'İletişimin Yüzyılı' eğitimi dolayısıyla uzmanlara teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı heyetini kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aydoğdu, "İletişimin Yüzyılı: Güçlü İletişim, Etkin Kamu - Bölge Müdürlükleri Eğitimi" kapsamında kentteki kamu personeline eğitim vermek üzere Erzincan'a gelen iletişim uzmanlarıyla görüştü.

Aydoğdu, eğitim programı dolayısıyla iletişim uzmanlarına teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: İHA
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