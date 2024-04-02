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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Jandarma Personelleriyle İftar Yaptı - Son Dakika
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Yerel

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Jandarma Personelleriyle İftar Yaptı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Jandarma Personelleriyle İftar Yaptı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Jandarma Komutanlığındaki jandarma personelleriyle düzenlenen iftar programına katıldı. Vali Aydoğdu, kahraman jandarmalarla bir araya gelerek halkın can ve mal güvenliği için görev yapan güvenlik güçlerine teşekkür etti. İftar yemeğine çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileri de katıldı.

02.04.2024 09:56
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Jandarma Komutanlığında görevli jandarma personelleriyle iftar yaptı.

Vali Aydoğdu, İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Kahraman jandarmalarla aynı sofra etrafında bir araya gelerek iftar yapan Vali Aydoğdu, halkın can ve mal güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan tüm güvenlik güçlerine teşekkür etti.

İftar yemeğine Vali Aydoğdu'nun yanı sıra Vali Yardımcısı Yusuf İzci, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Gençlik Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, Erzincan SYDV Müdürü Remzi Sarıgöl, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Selçuk Aydın ve Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin katıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Jandarma Personelleriyle İftar Yaptı - Son Dakika

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