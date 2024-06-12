Erzincan Valisi, heyelanda hayatını kaybeden madenci Hüseyin Kara'nın ailesini ziyaret etti - Son Dakika
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Yerel

Erzincan Valisi, heyelanda hayatını kaybeden madenci Hüseyin Kara'nın ailesini ziyaret etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden Hüseyin Kara'nın ailesini ziyaret etti. Vali Aydoğdu, ailenin başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

12.06.2024 15:51
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Erzincan Valisi, İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalarak hayatını kaybeden Hüseyin Kara'nın acılı ailesini evinde ziyaret etti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 13 Şubat'ta İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden Hüseyin Kara'nın acılı ailesini Sivas'ın Gürün ilçesi Tepecik köyündeki evlerinde ziyaret etti. Ziyarette Vali Aydoğdu'ya Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftci, Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Gürün Kaymakamı Abdullah Sarı, Gürün İlçe Emniyet Müdürü Fatih Serin ve Gürün İlçe jandarma Komutanı Fahrettin Özçoban'da eşlik etti.

Vali Aydoğdu, ziyarette Kara'nın annesi Sevim ve babası Osman Kara'ya başsağlığı ve sabır diledi.

Hüseyin Kara, 13 Şubat'ta İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalmış, yaklaşık 4 ay sonra bulunan Kara'nın cenazesi 11 Haziran'da memleketi Gürün ilçesi Tepecik köyünde toprağa verilmişti. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan Valisi, heyelanda hayatını kaybeden madenci Hüseyin Kara'nın ailesini ziyaret etti - Son Dakika

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