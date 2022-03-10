Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan şubat ayında 17 bin 159 yolcu faydalandı - Son Dakika
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Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan şubat ayında 17 bin 159 yolcu faydalandı

10.03.2022 09:07
Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan şubat ayında 17 bin 159 yolcu faydalandı

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan şubat ayında 17 bin 159 yolcu faydalandı.

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan şubat ayında 17 bin 159 yolcu faydalandı.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nın 2022 yılı şubat ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Şubat ayında Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda iç hatlarda

16 bin 968, dış hatlarda ise 191 yolcu ağırlandı. Söz konusu ayda havalimanındaki iç hatlarda 157 uçak, dış hatlarda ise 1 uçak iniş-kalkış gerçekleştirdi.

Ayrıca, aynı dönemde Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği ise 164 ton olarak gerçekleşti. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan şubat ayında 17 bin 159 yolcu faydalandı - Son Dakika


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