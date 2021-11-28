Üye Girişi
Erzurum 1. OSB Mali Genel Kurulunu gerçekleştirdi - Son Dakika

Erzurum 1. OSB Mali Genel Kurulunu gerçekleştirdi

28.11.2021 13:57
Erzurum 1. OSB Mali Genel Kurulunu gerçekleştirdi

Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi 2020 yılı Mali Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi.

Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi 2020 yılı Mali Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç, "Her fabrikayı kale olarak görüyoruz. Öldük bittik edebiyatı yapmıyor, üretmeye devam ediyoruz" dedi.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği konferans salonunda yapılan Erzurum 1. OSB 2020 yılı Mali Genel Kurulu saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç, son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalara dikkat çekti.

"Tüm gayretimiz ülkemiz için"

Başkan Urkuç, Türkiye'nin ihracata her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Bu nedenle büyük, küçük fark etmez biz her fabrikayı bir kale olarak görüyoruz. Haliyle sanayiciler olarak yaşadığımız bu buhranlı dönemin arkasına sığınmıyor, öldük - bittik edebiyatı yapmıyoruz. Kalelerimizde mücadelemizi sürdürüyor, tüm gayretimizi bireysel kazanım değil, Erzurum değil, tüm ülke için gösteriyoruz. Bakın, şehirlerin ekonomik kalbi olan OSB'lerin önemi, böylesi dönemlerde daha da artıyor. Biz bunun farkındaydık" diye konuştu.

OSB'de neler yapıldı?

Göreve geldikleri günden bu yana OSB'de yapılan çalışmalara da değinen Başkan Urkuç, şunları söyledi.

"Geçmişte yaşadığımız bir takım krizlerden çıkardığımız dersler sayesinde Yönetim Kurulu üyesi olan yol arkadaşlarımla göreve geldiğimiz günden bu yana bünyemizdeki tüm iş insanlarımızın ihracat kanallarını açabilmek için ilgili tüm kuruluşları harekete geçirdik. Ekonomik nedenlerden dolayı kepenk indiren en az 10 işletmemizi yeni yatırımcılara kazandırmanın mutluluğunu yaşadık. Ekonomiye yön verenler buluşması adı altında siyasetçilerimizi, bürokratlarımızı yatırımcılarımızla buluşturup, sorunların çözüme kavuşmasında aracı olduk. En büyük arzumuz firmalarımızın üretim maliyetlerini düşürerek, rekabet güçlerini artırmaktı. Bu nedenle ilk olarak yatırımcılarımızın daha ucuz elektrik kullanabilmeleri için 'Elektrik Enerjisi Nakil Hattı' projesi hazırladık ve hayata geçirdik."

"Kalifiye eleman sorununu çözeceğiz"

"Sanayicilerimizin AR-GE, ürün geliştirme çalışmaları ya da yenilikçi ürünler ortaya koyması adına Erzurum Teknik Üniversitesi ile 'Üniversite-Sanayi İşbirliği' protokolü imzaladık. Öyle ki, yakın bir zamanda bununla ilgili müjdeleri başta sizler olmak üzere tüm kamuoyuyla paylaşacağız. Ayrıca üzerinde titizlikle durduğumuz bir konuyu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Kalifiye eleman noktasında yaşadığımız sıkıntıları hepimiz biliyoruz. Bu noktada mesleki ve teknik eğitimin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Biz de Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ortak hareket ederek, Özel OSB Teknokent Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni kurduk. Bununla birlikte Türkiye 2023 Eğitim Vizyonunda yeri olan Erzurum 1. OSB Mesleki Eğitim Merkezini açtık. Burada eğitimlerini sürdüren gençlerimizin stajlarını firmalarımızda yapmasını sağlayacağız. Bu sayede orta ve uzun vadede kalifiye personel sorununu çözmüş olmayı hedefliyoruz. Unutulmamalı ki, temellerinin Erzurum'da atıldığı Cumhuriyetimizin, kuruluş vizyonu olan çağdaş uygarlık düzeyinin ötesine geçme ülküsü, ancak ve ancak güçlü bir sanayi sektörüyle gerçekleşecektir."

Siyaset ve bürokrasiye teşekkür etti

Konuşmasının son bölümünü teşekküre ayıran Başkan Murat Urkuç, OSB yönetimini çalışmaları sırasında yalnız bırakmayan Vali Okay Memiş'e teşekkür etti. Başkan Urkuç şöyle devam etti. "6'ncı Bölge Teşvikleri konusunda önemli gayretleri olan Milletvekilimiz Zehra Hanımefendiye ayrı bir paragraf açmak istiyorum. Hatırlayacaksınız Bölgesel Teşvik Sistemi'nde 5. bölgede yer alan illerdeki OSB'lere yapılacak yatırımların, 6. bölge teşviklerinden yararlanması sağlayan '+1' uygulaması, 21 Ağustos 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararla sonlandırılmıştı. Sağ olsunlar başta Sayın Vekilimiz Zehra Hanımefendi olmak üzere tüm siyasilerimiz, bize bu konuda büyük destek oldu ve sorunun çözümünde ciddi gayret sağladılar. Bu nedenle kendilerine şükranlarımızı sunuyorum. Son olarak OSB sınırlarımızın genişlemesi noktasında bize sonsuz destek veren Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Mehmet Sekmen'e de teşekkürü bir borç biliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum."

Tanrıver: "Birlik ve beraberlikle çözebiliriz"

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı Ethem Tanrıver de konuşmasında ekonomik çalkantılı süreçte ihracatın önemine değindi. Bölgedeki ihracatçıların büyük gayret gösterdiğini dile getiren Başkan Tanrıver, sorunların yalnızca birlik ve beraberlikle çözüleceğini söyledi.

Taşkesenlioğlu: "Kur speküle ediliyor"

Mali Genel Kurulu katılan AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban ise konuşmasında ekonomik sorunların tüm dünyada etkisini gösterdiğini söyledi. Dolar kurunun speküle edildiğini ancak hükümetin bu duruma karşı önlemler aldığını kaydeden Milletvekili Ban, "Siz ihracatçıların da gayreti ve desteğiyle bu günleri geride bırakacağız. Bu süreçte sizlerin emrinde olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Sorunlarınızın çözümünde beni istediğiniz zaman arayabilirsiniz" dedi.

Konuşmaların ardından başkanlığı Yıldırım Kutlu Altıntaş, üyeliği ise Bülent Ülker'in yaptığı 2020 yılı Mali Genel Kurulu üyelerin oy birliğiyle ibra edildi. Başkan Urkuç, tüm üyelere teşekkür etti. - ERZURUM

Erzurum 1. OSB Mali Genel Kurulunu gerçekleştirdi
Erzurum 1. OSB Mali Genel Kurulunu gerçekleştirdi
Erzurum 1. OSB Mali Genel Kurulunu gerçekleştirdi
Erzurum 1. OSB Mali Genel Kurulunu gerçekleştirdi
Erzurum 1. OSB Mali Genel Kurulunu gerçekleştirdi
Erzurum 1. OSB Mali Genel Kurulunu gerçekleştirdi
Erzurum 1. OSB Mali Genel Kurulunu gerçekleştirdi

Organize Sanayi Bölgesi, Doğu Anadolu, Erzurum, OSB, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzurum 1. OSB Mali Genel Kurulunu gerçekleştirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İHH gönüllüleri son yolculuğuna uğurlanıyor! Yusuf Taha, Zonguldak'ta toprağa verildi 15:00 İHH gönüllüleri son yolculuğuna uğurlanıyor! Yusuf Taha, Zonguldak'ta toprağa verildi Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz 14:26 Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim 14:01 Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim
Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı 11:30 Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş 11:26 Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var 09:37 Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var
Baba ve iki oğlunun feci ölümü! Yer sofrasında yemek yerken kurşunların hedefi oldular 01:13 Baba ve iki oğlunun feci ölümü! Yer sofrasında yemek yerken kurşunların hedefi oldular Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark 21:06 Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark

Son Dakika Haberleri
15:10 All Star heyecanı daha şimdiden başladı! Turabi, "Artık Survivor katılmaz" diyenlere tokat gibi cevap verdi
14:46 "Bozulmasın, rahat edeyim" diyerek 1 milyon TL'lik araç aldı ama başı daha çok ağrıdı
14:45 Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
14:26 Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz
14:22 İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge yolladı! Metruk binalara adres bildirimine izin verilmeyecek
14:19 Büyük kavuşmaya az kaldı! Galatasaraylılar'ın hayalini kurduğu Hagi yolda
14:17 Beşiktaş'ta bir devir bitiyor mu? Sergen Yalçın'ın ayrıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü
14:02 Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar
14:00 Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim
13:59 Korkunç kazayı anlattı! Bakan Derya Yanık da büyük tehlike atlatmış
All Star heyecanı daha şimdiden başladı! Turabi, "Artık Survivor katılmaz" diyenlere tokat gibi cevap verdi All Star heyecanı daha şimdiden başladı! Turabi, "Artık Survivor katılmaz" diyenlere tokat gibi cevap verdi         
15:11
Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
14:45
Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar         
14:03
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı         
13:59
Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın "Üçüncü İttifak" teklifine verdiği cevabı canlı yayında açıkladı: Henüz erken dedim Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın "Üçüncü İttifak" teklifine verdiği cevabı canlı yayında açıkladı: Henüz erken dedim         
11:29
Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti         
09:40
Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi         
09:28
Avrupa'nın en büyük teleskobunun aynası dev kargo uçağıyla Erzurum'a getirildi! Rektör gözyaşlarına hakim olamadı Avrupa'nın en büyük teleskobunun aynası dev kargo uçağıyla Erzurum'a getirildi! Rektör gözyaşlarına hakim olamadı         
21:41
Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı         
18:39
Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek         
16:35
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı! Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı!         
16:05
İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı! İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı!         
15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek         
14:57
Müslüme'nin anneannesi konuştu: Aklımı kaybedeceğim! Müslüme'nin anneannesi konuştu: Aklımı kaybedeceğim!         
12:25
Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış! Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış!         
11:51
Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti? Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti?         
11:33
Müslüme'nin boynundaki DNA için Dede Hasan Yağal'ın yüzsüz savunması Müslüme'nin boynundaki DNA için Dede Hasan Yağal'ın yüzsüz savunması         
10:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2021 15:21:35. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum 1. OSB Mali Genel Kurulunu gerçekleştirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement