Erzurum 2025 EİT Turizm Başkenti

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2025 EİT Turizm Başkenti seçilen Erzurum'da 6 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan Kortej Yürüyüşü için planlama toplantısı Havuzbaşı Kent Meydanında yapıldı.

2025 EİT Turizm Başkenti seçilen Erzurum'da 6 Ocak 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan Kortej Yürüyüşü için planlama toplantısı Havuzbaşı Kent Meydanında yapıldı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Yer, Gençlik Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Gençlik Hizmetleri Müdürü Zülküf Yılmaz, Yakutiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İkram Sönmez, Aziziye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Tanas ve Spor Şube Müdürü Vahit Albayrak ile diğer yetkililer toplantıya katıldı.

Kortej 6 Ocak Pazartesi, Erzurum 14: 00'da Havuzbaşı Kent Meydanı'nda başlayacak. - ERZURUM