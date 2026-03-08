2028 Avrupa Üniversiteler Kış Oyunları için iyi niyet protokolü imzalandı - Son Dakika
2028 Avrupa Üniversiteler Kış Oyunları için iyi niyet protokolü imzalandı

2028 Avrupa Üniversiteler Kış Oyunları için iyi niyet protokolü imzalandı
08.03.2026 17:23  Güncelleme: 17:24
Erzurum'da 2028 Avrupa Üniversiteler Kış Oyunları'nın düzenlenmesi için bir iyi niyet protokolü imzalandı. Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi ve diğer kurumlar adaylık sürecinde iş birliği yapacak.

2028 yılında düzenlenecek Avrupa Üniversiteler Kış Oyunları'nın (EUSA Winter Games) Erzurum'da gerçekleştirilmesine yönelik adaylık süreci kapsamında; Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF), Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında iyi niyet protokolü imzalandı.

İmza törenine; Bayburt Üniversitesi Rektörü ve TÜSF Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Başkan Vekili Zafer Aynalı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile TÜSF Genel Sekreteri Mehmet Yönal katıldı.

Haber sunucusu Göksu Öngören Özgür'ün sunduğu imza töreninde, 2028 Avrupa Üniversiteler Kış Oyunları'nın Erzurum'da düzenlenmesine yönelik adaylık süreci kapsamında kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon konuları ele alındı.

Gerçekleştirilen iyi niyet protokolü ile birlikte 2028 Avrupa Üniversiteler Kış Oyunları'nın Erzurum'da düzenlenmesine yönelik adaylık sürecinin kurumsal iş birliği içinde yürütülmesi hedefleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

