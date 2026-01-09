ASKON'dan Başkan Sekmen'e Ziyaret - Son Dakika
ASKON'dan Başkan Sekmen'e Ziyaret

ASKON\'dan Başkan Sekmen\'e Ziyaret
09.01.2026 11:55  Güncelleme: 11:57
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, Yönetim Kurulu Üyeleri Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamında ziyaret etti.

'Ülkemiz ve milletimiz yararına hizmet vermeye çalışmaktayız.'

ASKON Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, ASKON Erzurum Şubesi'nin faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulunan Başkan Turan, "ASKON, ülkemizin ve dünyamızın adalet temelinde yeniden şekillendirilmesi adına haklı zenginlikler üreten, üyelerinin kurumsal altyapılarını güçlendiren, üyeleri arasındaki sosyal, ticari ve milli şuuru geliştiren, aynı misyonu paylaşan ulusal ve uluslararası kuruluş ve müteşebbislerle sağlıklı ilişkiler kuran etkin bir kuruluştur. ASKON çatısı altında kıymetli yönetim kurulumuz ile birlikte ASKON Erzurum Şubesi olarak Türkiye Yüzyıl'ının inşası için koşturuyoruz. Gündemimizde sadece hizmet, eser ve icraat var. Ülkemiz ve milletimiz yararına hizmet vermeye çalışmaktayız. ASKON Erzurum ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi,"Türkiye Yüzyılı ile hep birlikte dünyanın en güçlü ve müreffeh ülkeleri arasındaki yerimizi almaya hazırlanıyoruz. Bizler Erzurum'u tüm sektörlerde öne çıkan güçlü yönleriyle, imajı yüksek bir şehir olarak yurt içi ve yurt dışında tanıtmak için hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek; "Bugüne kadar Birlik ve beraberlik içerisinde Erzurum'umuzun 'Marka Şehir' olması için çalışmalarımızı sürdürdük ve bundan sonrada sürdürmeye devam edeceğiz. Bu anlayışla, Cumhuriyet tarihinin en köklü demokrasi ve kalkınma atılımlarını hayata geçirmekte kalmadık, Allahın izniyle Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha önemli projelerimizi hayata geçireceğiz. Bu vesile ile Kıymetli Başkanımıza, kıymetli yönetimine ziyaretlerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyor, çalışmalarınızda üstün başarılar diliyorum" dedi.

ASKON'un yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini ve bu çerçevede takip edilen konuların iş dünyası için çok önemli güncel meseleler olduğunu, bu anlamda da sonuç odaklı çalışmalarından dolayı başarı dileklerini ileten Başkan Mehmet Sekmen, "Şehrimizin sevilen, güvenilen, ufuklu, yatırımcı şehrine sevdalı iş adamlarımıza her zamanki gibi dua ediyor, Erzurum'a olan desteklerinden ve bizim kaygımızdan olan sahip çıkma anlayışına teşekkür ediyorum. ASKON Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan kardeşime ve değerli yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Görev sorumluluğumuzun farkında olarak vatandaşlarımızın da desteği ile müreffeh bir Erzurum, 'Marka Şehir Erzurum' haline getirmek için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. İş birliği ve dayanışmalarından ötürü Anadolu Aslanları Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan kardeşime, kıymetli yönetimine bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Turan, misafirperverliğinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür ederek, ziyaret anısına ' ASKON' tabak hediye etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

