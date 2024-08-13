Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti

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(ERZURUM) - 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) Erzurum'un Aziziye ilçesi Belediye Başkanı seçilen Emrullah Akpunar, partisinden istifa etti.

Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, yaptığı açıklamada; "Gördüğüm lüzum üzerine mensubu olduğum Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğimin bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle bilinmesini arzu ettiğim bir husus var ki, o da bizim şiarımızın; nerede olursak olalım ve hangi kulvarda koşarsak koşalım, tek gayemizin hemşehrilerimize hizmet etmek olduğudur" ifadelerine yer verdi.

Akpunar, 31 Mart seçimleri öncesinde AK Parti'li Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in "Ondan çoban bile olmaz" polemiği ile gündeme gelmişti.

Emrullah Akpunar'ın, AK Parti'ye geçeceği iddia ediliyor.