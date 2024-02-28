Erzurum Bakkallar ve Manavlar Esnaf Odası, Ramazan Ayında Zimem Defteri Geleneğini Sürdürecek - Son Dakika
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Erzurum Bakkallar ve Manavlar Esnaf Odası, Ramazan Ayında Zimem Defteri Geleneğini Sürdürecek

Erzurum Bakkallar ve Manavlar Esnaf Odası, Ramazan Ayında Zimem Defteri Geleneğini Sürdürecek

Erzurum Bakkallar ve Manavlar Esnaf Odası Başkanı Samet Erdoğan, Ramazan Ayı süresince odalarına kayıtlı esnaf gruplarıyla ve hayırseverlerle yardım yapacaklarını duyurdu. Zimem defteri geleneği kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olacaklarını belirten Erdoğan, bu faaliyetin hayırseverlerin yardımlarını muhtaç olan ve borçlarını ödeyemeyenlere ulaştırmak için bir fırsat olduğunu ifade etti. Oda olarak bu yardımseverlik kültürünü sürdürmek için sivil toplum örgütleri ve iş adamlarının desteğini beklediklerini belirten Erdoğan, Ramazan boyunca projeyi devam ettireceklerini ve Rabbim'in hayır sahiplerinin yardımlarını kabul etmesini diledi.

28.02.2024 09:36
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Erzurum Bakkallar ve Manavlar Esnaf Odası Başkanı Samet Erdoğan zimem defteri geleneğinin Ramazan Ayında da devam ettireceklerini açıkladı.

Bakkallar ve Manavlar Esnaf Odası Başkanı Samet Erdoğan, Erzurum'da Ramazan Ayı süresince odalarına kayıtlı esnaf gruplarıyla ve hayırseverlerle yardım yapacaklarını belirterek, " Bir Osmanlı geleneği olan ve "veresiye defteri" anlamına gelen "Zimem Defteri Kapatma" projesi ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak için odamıza kayıtlı esnaf üyeleri ile bu Ramazan ayında dargelirli ailelerin 'veresiye defter' kapatma geleneğini sürdürecek. Ramazan'da yaptığımız en güzel faaliyetlerimizden biri; hayırsever vatandaşlarımızdan gönderdiği yardımları muhtaç olan ve bakkallara olan borcunu ödeyemeyenlerin borçlarını silmek şeklinde yaptığımız faaliyettir. Oda olarak öncelikle kıymetli esnaf üyelerimizin katkıları ile başlatacağımız bu yardımseverlik kültürümüzü özellikle sivil toplum örgütlerinin, kıymetli iş adamlarımızın desteklerini bekliyoruz. Borcu ödenen borcunu ödeyenin kim olduğunu borcu sildiren, borçtan kimi kurtardığını bilmezlermiş. Gizli verilen nafile sadakanın açıktan verilen nafile sadakadan 70 kat daha sevap olduğunu bilen zevat, yardımlarını mümkün olduğunca gizliden yapmaya gayret edermiş. Sağ ile verdiğini sol elinden bile gizler yaptıkları iyilikleri unutur giderlermiş eğer birine gerçekten yardım etmek istiyorsanız ve bu yardımı gizli olarak yapmak istiyorsanız mahalle aralarında marketlere direnen bakkallar uğrayın zira o bakkallarda hala veresiye defterleri var. Erzurum Bakkallar ve Manavlar Esnaf Odası olarak buna aracı oluyoruz. Biz elçilik yapıyoruz. Allah nasip ederse, Ramazan Syı süresince projemizi sürdüreceğiz. Rabbim hayır sahiplerinin hayrını kabul etsin. Veren elle alan el birbirini görmüyor, tanımıyorlar. Yüce Allah, hepimize veren el olmayı nasip etsin." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Bakkallar ve Manavlar Esnaf Odası, Ramazan Ayında Zimem Defteri Geleneğini Sürdürecek - Son Dakika

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