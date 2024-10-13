Erzurum Barosu\'nda Mesut Öner Başkanı

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Erzurum Barosu'nda yapılan seçimde başkanlığına Avukat Mesut Öner seçildi.

Erzurum Barosu'nun 50. Olağan Genel Kurulu'nda Mesut Öner, Mustafa Çelebi ve Bilge Mutlu Bilge'nin aday oldu. Mevcut Başkan Talat Göğebakan'ın aday olmadığı genel kurulda yapılan seçimler sonucu; Mesut Öner 401, Mustafa Çelebi 371, Bilge Mutlu Bilge 15 oy aldı. Böylece Erzurum Barosu'nun yeni başkanı ipi göğüsleyen Mesut Öner oldu. - ERZURUM