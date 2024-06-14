Erzurum-Bayburt arasındaki Kop Tüneli'nin yapım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Erzurum-Bayburt arasındaki Kop Tüneli'nin yapım çalışmaları devam ediyor

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Bayburt Vali Mustafa Eldivan, Aşkale-Bayburt arasında Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü bünyesinde yapım çalışmaları devam eden Kop Tüneli şantiyesini ziyaret etti. 6,5 km uzunluğunda çift tüp inşa edilen Kop Tüneli'nin 4,7 km bağlantı yolu bulunuyor. Proje bittiğinde Erzurum-Bayburt arasındaki mesafeden 6,5 km azaltacak olan tünel, Erzurum'dan Bayburt'a ulaşımı 25 dakika kısaltmış olacak. Tünelin en kısa zamanda tamamlanması için yapım çalışmaları 7 gün 24 saat esasına göre devam etmekte. Kazı-destekleme ilerlemesi %65 seviyesinde olan Kop Tüneli projesi, tamamlandığında bölgenin ulaşımı açısından büyük avantaj sağlayacak.

14.06.2024 09:16
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Bayburt Vali Mustafa Eldivan, Aşkale-Bayburt arasında Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü bünyesinde yapım çalışmaları devam eden Kop Tüneli şantiyesini ziyaret etti.

6,5 km uzunluğunda çift tüp inşa edilen Kop Tüneli'nin 4,7 km bağlantı yolu bulunuyor. Proje bittiğinde Erzurum-Bayburt arasındaki mesafeden 6,5 km azaltacak olan tünel, Erzurum'dan Bayburt'a ulaşımı 25 dakika kısaltmış olacak. Tünel ile hem güvenli trafik akışının sağlanması hem de zorlu kış aylarında ulaşımın kolaylaşması hedeflenmekte. Tünelin en kısa zamanda tamamlanması için yapım çalışmaları 7 gün 24 saat esasına göre devam etmekte. Kazı-destekleme ilerlemesi %65 seviyesinde olan Kop Tüneli projesi, tamamlandığında bölgenin ulaşımı açısından büyük avantaj sağlayacak. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum-Bayburt arasındaki Kop Tüneli'nin yapım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum-Bayburt arasındaki Kop Tüneli'nin yapım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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