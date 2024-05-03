Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yeni istihdam alanları oluşturacak - Son Dakika
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Yerel

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yeni istihdam alanları oluşturacak

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yeni istihdam alanları oluşturacak

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, şehrin üretim merkezi olacağını ve yeni istihdam alanları oluşturacaklarını açıkladı. Başkan Sekmen, büyük firmalarla görüşmelerin sürdüğünü belirtti ve Karaz Tekstil Fabrikası'nda incelemede bulundu.

03.05.2024 09:34  Güncelleme: 09:39
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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Kentte yeni istihdam alanları oluşturacağız" dedi.

Şehrin aynı zamanda üretim merkezi olacağını ifade eden Başkan Sekmen, Erzurum'a yatırım yapmak isteyen büyük firmalarla görüşmelerinin de sürdüğünü bildirdi. Başkan Sekmen, kendi destek ve çabalarıyla kurulan Karaz Tekstil Fabrikası'nda temas ve incelemede bulundu. Firma sahibi Abdullah Karadağ'dan üretim hacmi ve ihracat verileriyle ilgili bilgiler alan Başkan Sekmen, "Erzurum'da 10 yılda sadece kendi girişimlerimiz sonucu çok sayıda firma ve markayı şehrimize getirdik. Bu çabalarımız sonucu 5 bin gencimiz Erzurum'da istihdam edildi" kaydını düştü. " Türkiye'nin dev isimlerinin şehrimize yatırım yapması için yoğun bir çaba içerisindeyiz" diyen Başkan Sekmen, "Yurt dışı ve yurt içinde önemli görüşmeler yaptık. Türkiye'de gerek tekstil gerekse de yedek parça üretiminde seçkin bir yer edinen firmalarla temaslarımız devam ediyor. Şehrimizin istihdam hayatına, kentin ekonomik yaşamına destek olmanın gayretindeyiz. Bizim derdimiz yerel yönetim hizmetlerinin yanında aynı zamanda da yeni istihdam alanları oluşturmak Çünkü şehrimizin en önemli problemlerinden biri de işsizlik Bu sorunun çözümü için 10 yılda verdiğimiz mücadeleyi kat be kat artırarak üretim ve istihdam içerikli çalışmalarımıza devam ediyoruz. İş dünyasının seçkin isimlerini şehrimize getirip kent ekonomisine katma değer sunmanın gayretindeyiz. Bütün bu çabamızla dün olduğu gibi bundan sonra da inşallah Erzurum'da yeni istihdam alanları oluşturacağız" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yeni istihdam alanları oluşturacak - Son Dakika

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