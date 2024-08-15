Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve ETÜ Rektörü Tayvan'da Üniversite Sanayi İş Birliği İçin Görüşmelerde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve ETÜ Rektörü Tayvan'da Üniversite Sanayi İş Birliği İçin Görüşmelerde Bulundu

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve ETÜ Rektörü Tayvan\'da Üniversite Sanayi İş Birliği İçin Görüşmelerde Bulundu

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Tayvan-Türk İş Adamları Derneği Başkanı İbrahim Ergüder, Tayvan'ın başkenti Taipei'de üniversite sanayi iş birliği kapsamında Erzurum'da hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

15.08.2024 16:05  Güncelleme: 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Tayvan- Türk İş Adamları Derneği Başkanı İbrahim Ergüder, üniversite sanayi iş birliği kapsamında Erzurum'da hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulunmak üzere Tayvan'ın başkenti Taipei'de bulunan üniversiteleri, iş dünyası temsilcilerini ve teknoloji firmalarını ziyaret etti.

Tayvan'ın teknik üniversiteleri ile iş birliği yapılması ve Erzurum'da yüksek teknolojiye dayalı yatırımların gerçekleştirilmesi gibi konularda istişarelerde bulunmak amacıyla Tayvan'ın başkenti Taipei'ye giden heyet, Ulusal Tayvan Üniversitesi yetkilileri ile bir araya geldi. Görüşmelerde iki üniversite arasında öğrenci/öğretim üyesi değişim programları ve yüksek teknolojiye dayalı ortak projelerin gerçekleştirilmesi gibi konular ele alındı. Ardından Çin Uluslararası Ekonomik İş birliği Derneği (Chinese International Economic Cooperation Association - CIECA) yetkilileri ile buluşan heyete uzmanlar tarafından Akıllı Şehirler Projesinin sunumu yapıldı. Akıllı şehir projesinin Erzurum'da gerçekleştirilmesi için Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve CIECA arasında ortak çalışma başlatılması kararlaştırıldı. Heyet daha sonra uluslararası alanda faaliyet gösteren birçok teknoloji firmasının yer aldığı Tayvan Bilim Parkına giderek incelemelerde bulundu. Ayrıca ileri teknoloji mekanik, elektrik ve optik bileşenler üreten OME Technology Firmasının yetkilileriyle de bir araya gelen heyete Ar-Ge süreçleri hakkında bilgi verildi. Son olarak elektrikli ekipmanlardan bilgi teknolojilerine, akıllı teknolojilerden finansal yatırımlara kadar pek çok alanda faaliyet gösteren TECO Grup'un CEO'su Theodore M.H. Huang ile görüşen heyet, şirketin ürünleri ve yapılabilecek iş birlikleri hakkında bir görüşme gerçekleştirdi.

Tayvan dönüşünde ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rektör Çakmak, Tayvan'ın başkenti Taipei'de önemli temaslarda bulunduklarını ifade ederek: "Üniversite sanayi iş birlikleri kapsamında Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen ve Tayvan-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Sayın İbrahim Ergüder ile şehrimizde ileri teknoloji ürünlerin üretildiği fabrikaların kurulması konusunda daha önce istişarelerde bulunmuştuk. Bu doğrultuda Tayvan'ın başkenti Taipei'de birçok görüşme gerçekleştirdik. Üniversitelerdeki Ar-Ge faaliyetleri hakkında bilgi edindik. Uluslararası arenada rekabet eden firmaların temsilcileriyle bir araya geldik. Ortak Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirmek için protokoller yaptık. Şehrimiz hayalini kurduğumuz katma değeri yüksek ürünlerin üretimini içeren projelerin hayata geçirilmesi için tüm olanaklara sahip. Üniversitemizin teknoloji alt yapısı ve insan kaynağı son derece nitelikli. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte bu projeler hayata geçecek ve gerek şehrimize gerekse de ülkemize önemli katma değer sağlanacak. Ziyaretimiz boyunca bizlerden misafirperverliklerini esirgemeyen Taipei Türk Ticaret Ofisi Temsilcisi Erkan Yılmaz beyefendi başta olmak üzere tüm Tayvan heyetine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İbrahim Ergüder, Mehmet Sekmen, Türk İş, erzurum, Ekonomi, Rektör, Taipei, Tayvan, Uluslararası İlişkiler, Yerel, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve ETÜ Rektörü Tayvan'da Üniversite Sanayi İş Birliği İçin Görüşmelerde Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:48 CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM’deki Filistin oturumuna katılamadı CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM'deki Filistin oturumuna katılamadı
15:50 Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet Tüm kardeşlerimle Gazze’ye gideceğim Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet! Tüm kardeşlerimle Gazze'ye gideceğim
15:35 Mahmud Abbas’ın Türk halkına teşekkürü AK Parti ve MHP sıraları tarafından ayakta alkışlandı Mahmud Abbas'ın Türk halkına teşekkürü AK Parti ve MHP sıraları tarafından ayakta alkışlandı
15:01 TBMM’de konuşan Mahmud Abbas, İsrail’e meydan okudu: Dik durmaya devam edeceğiz TBMM'de konuşan Mahmud Abbas, İsrail'e meydan okudu: Dik durmaya devam edeceğiz
14:43 Halk Ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntü “Üretimi derhal sonlandırın“ çağrısı yaptı Halk Ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntü! "Üretimi derhal sonlandırın" çağrısı yaptı
08:36 Eskişehir’de oyundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan saldırganın ilk ifadesi Eskişehir'de oyundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan saldırganın ilk ifadesi
08:22 Sergen Yalçın Ekol TV kadrosuna katıldı Sergen Yalçın Ekol TV kadrosuna katıldı
07:30 AK Partili Zeybekçi, emekliye zam yapılmasına karşı çıkıp başka bir çözüm önerdi AK Partili Zeybekçi, emekliye zam yapılmasına karşı çıkıp başka bir çözüm önerdi
07:13 Lamine Yamal’ın babası bıçaklandı Lamine Yamal'ın babası bıçaklandı
03:16 Çorum’da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü Çorum'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü
01:51 Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından acımasızca katledildi Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından acımasızca katledildi
00:05 Atalanta’yı 2-0 mağlup eden Real Madrid, UEFA Süper Kupa şampiyonu oldu Atalanta'yı 2-0 mağlup eden Real Madrid, UEFA Süper Kupa şampiyonu oldu
23:49 Otomobil traktöre saplandı: 1’i bebek 2 ölü, 3 yaralı Otomobil traktöre saplandı: 1'i bebek 2 ölü, 3 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 17:32:07. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve ETÜ Rektörü Tayvan'da Üniversite Sanayi İş Birliği İçin Görüşmelerde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement