Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Yakutiye Oto Galericiler Sitesi'ni Yeniliyor - Son Dakika
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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Yakutiye Oto Galericiler Sitesi'ni Yeniliyor

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Yakutiye Oto Galericiler Sitesi\'ni Yeniliyor

Yakutiye Oto Galericiler Sitesi Başkanı Erkan Şirin, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e siteyi yenilemesi için teşekkür etti. Şuan boya badana ve asfalt çalışmaları yapılıyor.

20.08.2024 15:41  Güncelleme: 15:44
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Yakutiye Oto Galericiler Sitesi Başkanı Erkan Şirin, siteyi baştan aşağı tadilattan geçiren Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür etti.

Başkan Şirin, "Sağ olsun Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen Beyefendi Erzurum'un en önemli otomobil merkezi olan Yakutiye Oto Galericiler Sitesi'ni baştan aşağı yeniletiyor. Şuan bir yandan boya badana bir yandan da diğer tadilat işleri ve asfalt çalışmaları yapılıyor" dedi.

"Mehmet Sekmen Erzurum için bir şanstır" diyen Şirin, şöyle devam etti: "Başkanımız Erzurum için hatta Erzurum esnafı için bir şanstır. Başkanımızdan ne zaman ne istediysek hepsi tek tek yerine getirildi. Erzurum'un otomobil sektöründe yüzük kaşı olan Yakutiye Oto Galericiler Sitesi şuan tanınmaz bir hale geldi. Tüm esnafım adına Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Yakutiye Oto Galericiler Sitesi'ni Yeniliyor - Son Dakika

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