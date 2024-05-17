Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ Malatya Büyükşehir Belediyesi\'ne atandı

Yerel

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin başarılı bürokratlarından Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ, Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne Genel Sekreter olarak atandı.

Görev süresi boyunca kentsel dönüşüm, arazi yönetimi, şehir planlama, iklim değişikliği ve deprem konularında bilimsel çalışmaların yanı sıra fiziksel anlamda da birçok projeye imza atan Altundağ, Büyükşehir'de dolu dolu 8 yıl geçirdi. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Altundağ, "Yerel yönetimlerin duayen ismi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen Beyefendi ile birlikte muhteşem bir dönem geçirdim. Sayın Başkanımızın tecrübeleri daima bize ilham kaynağı oldu. Kendisine ve tüm çalışma arkadaşlarıma bana verdikleri destekten ötürü teşekkür ediyorum. Yıllardır edindiğim tecrübe ve birikimi asrın felaketinde büyük bir yara alan doğduğum şehrim, memleketim Malatya'nın yeniden ihya ve inşasında kullanacağım" dedi. Bu arada Malatyalı başarılı bürokratın Malatya'ya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak atanması ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in ekibinde yer alması kentte de büyük bir memnuniyet uyandırdı. - ERZURUM