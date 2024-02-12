Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tarihi Panoramik Müze ve Hayvanat Bahçesi Projesi

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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen TSK'dan devir aldıkları Taşambarlar'da 6 önemli tarihi anlatan panoramik müze yapacaklarını belirtti.

Erzurum 2025 EİT Turizm Başkenti olmasının önemli olduğunu ve buna dair hazırlıklara başladıklarını ifade ederek, "Bilindiği gibi TSK'dan Taşambarların devrini yaptık. Bunun karşılığında Gez Kışlası'nda modern bir tesis yapıp verdik. Taşambarlar ile alakalı proje çalışması içinde müze düşüncemiz var. Bunlar panoramik olacak. 6 adet tarihi panoramik müze ortaya çıkacak. Sarıkamış Harekatı, Osmanlı-Rus Savaşı, Aziziye Müdafaası, Atatürk'ün Erzurum'a gelişi, Erzurum Kongresi ve Pasin Savaşı panoramik olarak anlatılacak. Erzurum 2025 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Turizm Başkenti olarak seçildi. Bu çalışmalarımız inşallah ona yetişecek. Taşambarların çevresi dfe tıpkı Erzurum Kalesi çevresi gibi olacak. Oradaki tarihi dokuyu koruyarak düzenleme yapacağız." dedi.

"Erzurum'a hayvanat bahçesi yapılacak"

Erzurum'a bir hayvanat bahçesi kazandırmak için proje hazırladıklarını söyleyen Başkan Sekmen, "Karskapı'da bulunan askeri alanları alıp hayvanat bahçesi yapacağız. Her türlü iklimde yaşayan hayvanları buraya getireceğiz. Elbette ekonomik anlamda güçlü olmamız gerekiyor ki bu hayvanların beslenme ve benzeri ihtiyaçlarını rahat şekilde karşılayabilelim. Ilıca yolu üzerinde daha önce başlatılan projemizde harekete geçiyor. Orada 120 bin metrekare büyüklüğünde bir gölet var. Gölettin yapımı tamamlandı, şimdi orada planladığımız bina ve tesisleri yapacağız. Orada gençler ve yaşlılar için rehabilitasyon merkezi olacak. Müze ve geleneksel oyunlarımızın oynanabileceği alanlar olacak. Gençlerimiz orada ata binmeyi öğrenecek." şeklinde konuştu.

"İlçelerde turizme destek olacağız"

İlçelerde turizm ve sosyal hayatı dokunuşlar yaptıklarını anlatan Başkan Sekmen, sözlerine şöyle devam etti "Uzundere merkezde bir sosyal tesisi yapıyoruz. Kısa sürede hizmete girecek. İlçelerde turizme yönelik yatırım ve çalışmalarımız devam edecek. Yapacağımız yatırımlar özel sektörü teşvik etme noktasında olacak. Tortum Gölü'nün etrafında da bir otel projemiz var. En önemlisi Tortum Şelalesi'ne hakim ve insanların en güzel şekilde konaklayacağı bir otel planımızda var. Bununla alakalı da hazırlıklarımız devam ediyor." - ERZURUM