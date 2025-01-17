Erzurum'da 1001 Hatim Duası Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum'da 1001 Hatim Duası Coşkusu

Erzurum\'da 1001 Hatim Duası Coşkusu

Erzurum'da Pir Ali Baba'nın başlattığı ve 500 yıldır kesintisiz devam eden '1001 Hatim' geleneği kapsamında Ulu Camii'nde yapılan dua, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Bu yıl okunan 76 bin 353 hatmin duası için Ulu Camii adeta dolup taştı.

17.01.2025 14:33  Güncelleme: 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'u doğal afetlerden korumak için Pir Ali Baba'nın başlattığı ve 500 yıldır kesintisiz devam eden '1001 Hatim' geleneği çerçevesinde Ulu Camii'nde cuma namazı öncesi hatim duası yapıldı.

Erzurum merkez ve ilçelerindeki camilerde 13 Aralık 2024'te başlayan 1001 Hatim'in duası bugün cuma namazı öncesi Ulu Camii'nde gerçekleştirildi. 13 Aralık'ta başlayan program kapsamında okunan 76 bin 353 hatmin duası; Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşleyen, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Osman Şahin, ilçe kaymakam ve belediye başkanları, Erzurum İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, Trabzon Müftüsü Selami Aydın, Gümüşhane Müftüsü Hüseyin Gün, Erzincan Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Kars Müftüsü Yavuz Yıldız, Ayasofya Camii İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu, Hafız Mustafa Kızılcaoğlu, İstoç Camii İmam Hatibi Sefa Taşkesenlioğlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, ilçe müftüleri ve vatandaşların katılımı ile yapıldı.

Bu yıl Erzurum'da okunan 76 bin 353 hatmin duası için Ulu Camii'nde adeta mahşer kalabalığı yaşandı. Erzurum Müftüsü Rüstem Can'ın duasına binlerce el ve yürek hep birlikte "amin" diyerek katıldı. Bazı vatandaşların gözyaşlarına hakim olamaması dikkat çekti. Duanın sonlarına doğru duygu dolu anlar yaşandı. Hanımlar için de yarın Ulu Camii'nde saat 09.00 ile 13.00 arasında 1001 Hatim Duası programı yapılacak. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Kültür Sanat, erzurum, Yerel, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da 1001 Hatim Duası Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:35 Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
17:07 Özgür Özel: Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz Özgür Özel: Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz
16:04 İsrail Savaş Kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
14:56 Erdoğan’dan CHP’ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede
14:46 Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi
23:48 Ünlü market zinciri halka arz ediliyor Ünlü market zinciri halka arz ediliyor
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
23:24 Misafirliğe geldiği evde, 83 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü Misafirliğe geldiği evde, 83 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü
23:19 CHP’den Rıza Akpolat’a tutuklama talebi sonrası acil eylem çağrısı CHP'den Rıza Akpolat'a tutuklama talebi sonrası acil eylem çağrısı
22:56 Misafirliğe geldiği evin önünden kaybolan 2 yaşındaki Esil için ekipler alarma geçti Misafirliğe geldiği evin önünden kaybolan 2 yaşındaki Esil için ekipler alarma geçti
22:55 İstanbul’da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33’ü hayatını kaybetti İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33'ü hayatını kaybetti
22:48 Dünya Bankası’ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin Dünya Bankası'ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 17:42:11. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da 1001 Hatim Duası Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.