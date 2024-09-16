Erzurum'da 1001 Hatim Geleneği Devam Ediyor - Son Dakika
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Erzurum'da 1001 Hatim Geleneği Devam Ediyor

Erzurum\'da 1001 Hatim Geleneği Devam Ediyor

Erzurum'un Kümbet Mahallesi'nde Pir Ali Baba'nın başlattığı 1001 Hatim geleneği, bu yıl da düzenlenen dua programıyla kutlandı. Mahalle sakinleri ve din görevlileri bir araya gelerek 1,780 hatim okudu.

16.09.2024 09:35  Güncelleme: 09:40
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Erzurum'da Pir Ali Baba'nın yaklaşık 500 yıl önce başlatmış olduğu 1001 Hatim geleneği yılın farklı mevsimlerinde Erzurum'un bazı mahallelerinde devam ettiriliyor.

Kümbet Mahallesi sakinlerinden Hacı Selami Aydın'ın başlattığı 1001 Hatim okumalarının bu yılki duası yapıldı. Palandöken Müftüsü Ahmet Gözcü, "Yıllardır süregelen bir gelenek var. Burada Kur'an sevdalısı güzel insanlar var ve yıllardır çok sayıda hatimler okunuyor. 7 den 70 e küçüğü büyüğü cemaatimiz buradaki dostlarımız kadın erkek herkes katkı sağlıyorlar ve hamdolsun bu sene de bin 780 tane hatim okundu ve bu gün cemaatimizin iştirakiyle duamızı yaptık sohbetimizi yaptık ilahiler kasideler okundu. Hoş bir zamanı anı değerlendirdik" dedi.

Mahalledeki 1001 Hatim programını organize eden mahalle sakinlerinden Hacı Selami Aydın, mahallede bu etkinliğin 10 yıldır devam ettiğine vurgu yaparken, "Pirimiz Pir Ali Baba onun makamı cennet olsun. Onun sayesinde bunu yürütüyoruz. Hocalarımız hafızlarımız geliyor, inşallah bunu davet ettireceğiz" sözlerini ekledi.

Kümbet Mahallesi Camii'nde yapılan dua programına Palandöken İlçe Müftüsü Ahmet Gözcü, Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin, Aşkale İlçe Müftülüğü Vaazı Asım Yeşilyurt, Yenişehir önceki dönem Belediye Başkanı Sıddık Polat, Din Görevlileri Dernek Başkanı Erzurum Ulu Camii İmam Hatibi Emrullah Kaçar, program sunuculuğunu yapan Erzurum Yakutiye Bakırcı Camii İmam Hatibi Ömer Turhan, Şükrüpaşa Kardeşler Camii Müezzin Kayyımı Cevat Karabıyık, Kümbet Mahallesi İmam Hatibi Abdullah Yılmaz, Erzurum'dan imam hatipler, emekli imam hatimler, hafızlar ve mahalle sakinleri katıldı.

Sonrasında uzaktan gelen misafirleri mahalle sakinleri evlerinde misafir ederek yemek ikram etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da 1001 Hatim Geleneği Devam Ediyor - Son Dakika

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