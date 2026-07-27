Koşapınar geleneksel yaz festivalinde buluştu

Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Koşapınar köyünde geleneksel olarak düzenlenen bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilen Geleneksel yaz festivali, yurt içi ve yurt dışından gelen yüzlerce vatandaşın katılımıyla büyük bir coşkuya sahne oldu.

Koşapınar köyünün meşe ormanlık alanında gerçekleştirilen ve iki gün süren festival, renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Birlik ve beraberlik mesajlarının ön plana çıktığı etkinlikte vatandaşlar halaylar çekerek hasret giderirken, çocuklar için düzenlenen yarışmalar ise keyifli anlar yaşattı. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı organizasyonda Koşapınarlılar, aileleriyle birlikte piknik yaparak unutulmaz bir hafta sonu geçirdi.

Bu tür etkinlikler birlikteliğimizin en güzel göstergesi

Festivalin açılışında konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu ve Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, kültürel bağların korunmasında sılayırahim buluşmalarının önemine dikkat çekti. Kültürü yaşatan ve hemşehrileri bir araya getiren bu tür etkinliklerin her zaman destekçisi olacaklarını belirten konuşmacılar, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen tüm dernek yönetimine ve köylülere teşekkür etti.

Geniş katılım ve yerel sanatçılardan konser ziyafeti

Yoğun ilginin gösterildiği programa; Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, AK Parti İlçe Başkanı Abdulkerim Polat, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Ayhan Türkez, ERKON Genel Başkan Yardımcısı Güngör Orbak, İstanbul Koşapınar Köyü Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı İslam Deligöz, Erzurum Dernek Başkanı Yunus Bilen ile Kadın Kolları Başkanı Hatice Urin katıldı.

Gün boyu devam eden festivalin akşam programında ise yerel sanatçılar sahne alarak verdikleri konserlerle katılımcılara müzik ziyafeti sundu.