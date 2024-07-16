Erzurum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği Yoğun Katılımla Gerçekleşti - Son Dakika
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Erzurum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği Yoğun Katılımla Gerçekleşti

Erzurum\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği Yoğun Katılımla Gerçekleşti

Erzurum'da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliğine, sağanak yağışa rağmen binlerce Erzurumlu katıldı. Türk bayraklarıyla donatılan etkinlikte, Kuran-ı Kerim tilaveti ve Mehteran konseri yer aldı. Etkinliğe, Erzurum Valisi, milletvekilleri, belediye başkanı, askeri ve güvenlik yetkilileri, STK başkanları, şehit yakınları ve gaziler de katıldı.

16.07.2024 01:37  Güncelleme: 01:41
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Erzurum'da düzenlenen anma etkinliğine katılım yoğun oldu. Zaman zaman sağanak yağışa rağmen alanı dolduran Erzurumlular 15 Temmuz'un yıl dönümünde şehitleri rahmetle andı.

Erzurum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhuriyet Caddesi Polisevi önünde anma etkinliği düzenlendi. Ellerinde Türk bayraklarıyla etkinliğe katılan binlerce Erzurumlu birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran ekibinin konseri ile başlayan etkinlik konuşmaların ardından il müftüsünün duası ile sona erdi.

Etkinliğe Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, STK başkanları, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği Yoğun Katılımla Gerçekleşti - Son Dakika

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