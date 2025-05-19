Erzurum'da 19 Mayıs Coşkusu: Gençler ve Çocuklar Gösteri Düzenledi

(ERZURUM) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, Erzurum Havuzbaşı Kent Meydanı'nda düzenlenen törende, gençler ve çocuklar tarafından sergilenen halk oyunları, askeri bando konseri, mehter takımı konseri, eskrim ve jimnastik gösterileri beğeni topladı.

Erzurum'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Havuzbaşı Atatürk Anıtı'na, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'un çelenk sunmasıyla başladı.

Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki törene, Vali Vekili Ahmet Özdemir, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, protokol üyeleri, sporcular ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gençler ve çocuklar tarafından hazırlanan halk oyunları, eskrim ve jimnastik gösterileri sunuldu. Gösteriler katılımcılar tarafından ilgiyle izlenirken, programda 9. Kolordu Bandosu ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımı konser verdi.

Havuzbaşı Kent Meydanı'nda farklı spor branşlarından gençler, hem gösteri yaptı hem de gönüllerince eğlenerek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu yaşadı.