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Erzurum'da 2023 yılında doğurganlık hızı Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun ülkemizde aile yapısını ortaya koyan temel istatistiklerine göre; ülkemizde 2023 yılında 958 bin 408 canlı bebek doğumu gerçekleşti. Canlı doğan bebeklerin %51,3'ü erkek, %48,7'si kız oldu.

Toplam doğurganlık hızı Türkiye'de 1,51 olarak hesaplanırken bu oran Erzurum'da 1,68 olarak ülke ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Toplam doğurganlık hızı; doğurganlık yaş grubunda olan bir kadının doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade ediyor. - ERZURUM