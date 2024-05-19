Erzurum'da 2023 yılında doğurganlık hızı Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun ülkemizde aile yapısını ortaya koyan temel istatistiklerine göre; ülkemizde 2023 yılında 958 bin 408 canlı bebek doğumu gerçekleşti. Canlı doğan bebeklerin %51,3'ü erkek, %48,7'si kız oldu.
Toplam doğurganlık hızı Türkiye'de 1,51 olarak hesaplanırken bu oran Erzurum'da 1,68 olarak ülke ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Toplam doğurganlık hızı; doğurganlık yaş grubunda olan bir kadının doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade ediyor. - ERZURUM
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