Erzurum'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları - Son Dakika
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Erzurum'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları

Erzurum\'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları

Erzurum'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı. Vali Mustafa Çiftçi, Tümgeneral Tevfik Algan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve diğer protokol üyeleri, öğrenciler ve öğretmenler kutlama programına katıldı. Konuşmalardan sonra öğrencilerin oluşturduğu koro türküler söyledi ve halk oyunu ekipleri gösteri yaptı.

23.04.2024 12:06  Güncelleme: 12:11
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Erzurum'da da törenlerle kutlandı.

Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda yapılan kutlama programına Vali Mustafa Çiftçi, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, protokol üyeleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Erzurum Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, milli hakimiyetin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 104. yılında gururla kutlanan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, tüm milletimize ve istikbalimizin yegane teminatı olan çocuklara kutlu olması temennisinde bulunurken, "23 Nisan 1920; necip milletimizin, canı ve kanı pahasına verdiği özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin, milli egemenlik ile taçlandırıldığı gurur günüdür. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920 tarihinde açılmasıyla; 600 yıl dünyaya hükmeden bir imparatorluğun küllerinden özgür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti doğmuş; ezelden beridir hür yaşayan milletimiz, ebediyete kadar hür ve bağımsız yaşayacağını dünyaya ilan etmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlarken, geleceğin teminatı olan çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamanın; aslında kendi geleceğimize, ülkemizin geleceğine katkıda bulunmak anlamına geldiğinin idraki içindeyiz. Ülkemizin daha da gelişip kalkınması, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkması için yarının büyükleri olan çocuklarımızın, sorumluluklarının bilincinde, ülkesini ve milletini seven, kendi toplumunun ve evrensel anlayışın doğrularından haberdar olan, okuyan gençler olarak yetişerek ülkemizin geleceğini aydınlatacaklarına olan inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, aziz vatanımızı bize hediye eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

Konuşmalardan sonra öğrencilerden oluşan koro türküler söyledi, halk oyunu ekipleri gösteri yaptı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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