Erzurum'da 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre; Erzurum Palandöken merkezli olmak üzere, saat 04: 24'de 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliğin 8,4 kilometre olarak kaydedildi.
Deprem sonrası yapılan ilk değerlendirmelere göre; şu an için kent merkezi başta olmak üzere herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - ERZURUM
Son Dakika › Yerel › Erzurum'da 3,4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?