Erzurum'da 69 yaşındaki çiftçi Sebahattin Kaya, 500 şiirinden 200'ünü kitapta topladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum'da 69 yaşındaki çiftçi Sebahattin Kaya, 500 şiirinden 200'ünü kitapta topladı

Erzurum\'da 69 yaşındaki çiftçi Sebahattin Kaya, 500 şiirinden 200\'ünü kitapta topladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki çiftçi Sebahattin Kaya, çocukluk hayalini gerçekleştirerek 'Gönül Dünyasından Şiirler' adlı şiir kitabını yayımladı. Kitabını ücretsiz dağıtan Kaya, 14 yaşından bu yana yazdığı 500 şiirden 200'ünü okuyucuyla buluşturdu.

Erzurum'un Oltu ilçesi Kaleboğaz Mahallesi'nde yaşayan 69 yaşındaki çiftçi Sebahattin Kaya, çocukluk yıllarından bu yana sürdürdüğü şiir tutkusunu kitapla taçlandırdı. Kaya, yıllardır hayalini kurduğu "Gönül Dünyasından Şiirler" adlı şiir kitabını yayımladı.

İlkokul mezunu olan Sebahattin Kaya, 14 yaşından itibaren şiir yazmaya başladı. Aradan geçen yıllar içerisinde yaklaşık 500 şiir kaleme alan Kaya, bu eserlerinden 200'ünü bir araya getirerek kitap haline getirdi. Aşk, doğa, sevgi ve güncel olayların yanı sıra hayatın farklı yönlerini şiirlerine yansıtan Kaya, yıllar süren emeğinin kitap olarak okuyucuyla buluşmasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Çiftçilik yaparak geçimini sürdüren Kaya, "Gönül Dünyasından Şiirler" adlı kitabını yakınlarına ve dostlarına herhangi bir ücret talep etmeden ücretsiz olarak dağıtıyor. Çocukluk hayalini 69 yaşında gerçekleştiren Sebahattin Kaya, şiirlerini kitaplaştırmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Edebiyat, Çocukluk, Erzurum, Yerel, Oltu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da 69 yaşındaki çiftçi Sebahattin Kaya, 500 şiirinden 200'ünü kitapta topladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailesinin karşı çıkmasına rağmen oğluna Ronaldo adını verdi: Bir çocuğum daha olursa... Ailesinin karşı çıkmasına rağmen oğluna Ronaldo adını verdi: Bir çocuğum daha olursa...
Yemen’de hükümet güçleri, Husiler’e karşı saldırı başlattı Yemen’de hükümet güçleri, Husiler’e karşı saldırı başlattı
Galatasaray’ın Sporting maçı kadrosu belli oldu Osimhen yok Galatasaray'ın Sporting maçı kadrosu belli oldu! Osimhen yok
Milyonluk vurgunda yeni detaylar Çaldıklarını sevgilisine harcamış Milyonluk vurgunda yeni detaylar! Çaldıklarını sevgilisine harcamış
Adliye çıkışı silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti Adliye çıkışı silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti
Rönesans Rezidans davasında yeni bilirkişi raporu sanıkları asli kusurlu buldu Rönesans Rezidans davasında yeni bilirkişi raporu sanıkları asli kusurlu buldu

10:23
Filenin Sultanları’nın şampiyonluk ödülü değişti İşte nedeni
Filenin Sultanları'nın şampiyonluk ödülü değişti! İşte nedeni
10:03
Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde 15 yıl sonra mezarı açılacak
Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde 15 yıl sonra mezarı açılacak
10:01
Okan Buruk ve İsmail Kartal’ın Şampiyonlar Ligi pozları olay oldu
Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın Şampiyonlar Ligi pozları olay oldu
09:48
Bir il bu skandalı konuşuyor İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı
Bir il bu skandalı konuşuyor! İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı
09:33
Funda Bakış’ı öldüren 21 yaşındaki Zehra’dan skandal savunma
Funda Bakış’ı öldüren 21 yaşındaki Zehra'dan skandal savunma
08:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eda Erdem arasında gülümseten diyalog
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eda Erdem arasında gülümseten diyalog
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 10:32:44. #7.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da 69 yaşındaki çiftçi Sebahattin Kaya, 500 şiirinden 200'ünü kitapta topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement